Боков объяснил, почему матч против «Интера» будет тяжёлым для «Манчестер Сити»

Бывший футболист ЦСКА Максим Боков высказался в преддверии финального матча Лиги чемпионов между «Манчестер Сити» и «Интером».

«Будет тяжелая игра для «Манчестер Сити», потому что «Интер», как мне кажется, закроется и будет играть на контратаках. Я бы не называл никого фаворитом, потому что – это финал», — приводит слова Бокова Metaratings.

Матч «Манчестер Сити» - «Интер» пройдет в субботу, 10 июня. Начало противостояния запланировано на 22:00 по столичному времени. Все события поединка вы сможете отслеживать в подробной текстовой трансляции на портале LiveResult.

Напомним, в сезоне-2021/22 Лигу чемпионов выиграл «Реал».