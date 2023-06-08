Колыванов объяснил, почему в финале Лиги чемпионов будет болеть за «Интер»

Российский тренер Игорь Колыванов рассказал о своих ожиданиях от финала Лиги чемпионов между «Манчестер Сити» и «Интером».

«Я не буду болеть за «Сити». Сколько бы денег не вкладывали в клуб, но есть человеческие качества. Я буду болеть за «Интер», честно вам скажу», — приводит слова Колыванова «Газета.Ру».

По мнению специалиста, матч будет непредсказуемым, но футболисты «Интера» понимают, что «Манчестер Сити» выше классом, поэтому будут играть с полной концентрацией.

Матч «Манчестер Сити» - «Интер» состоится в субботу, 10 июня. Стартовый свисток арбитра должен прозвучать в 22:00 по московскому времени.