​На финале Лиги чемпионов будут работать 15 тысяч полицейских

В субботу вечером в финале Лиги чемпионов сразятся «Манчестер Сити» и «Интер». Обеспечивать безопасность во время матча будут примерно 15 тысяч полицейских. Об этом журналистам сообщил Давут Гюль – губернатор Стамбула, где пройдёт игра.

Отметим, что «Манчестер Сити» может выиграть Лигу чемпионов впервые в своей истории. Что касается «Интера», то кубок европейских чемпионов «нерадзурри» выигрывали в 1964, 1965 и 2010 годах.

Матч Лиги чемпионов между «Манчестер Сити» и «Интером» стартует 10 июня в 22:00 по московскому времени. Не пропустите текстовую трансляцию на портале LiveResult.