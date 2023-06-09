Де Брёйне рассказал о чувствах перед финалом ЛЧ

Полузащитник «Манчестер Сити» Кевин де Брёйне поделился своими мыслями о предстоящем финале Лиги чемпионов.

Де Брёйне рассказал о необходимости сделать все возможное для победы в решающем поединке против «Интера».

«Мы были последовательными в этом турнире. Теперь нам нужно найти способ выиграть первый трофей. Если нам удастся это сделать, это будет огромным достижением для клуба, болельщиков – это будет что-то удивительное», – сказал Кевин де Брёйне на предматчевой пресс-конференции.

Финал Лиги чемпионов состоится завтра, 10 июня, в Стамбуле. Стартовый свисток запланирован на 22:00 по московскому времени.