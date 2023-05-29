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Лига чемпионов

Маротта: «Манчестер Сити» – фаворит, но «Интер» будет биться»

29 Мая 2023 • 16:34 Комментировать
Манчестер Сити
...
Интер Милан
10.06 22:00

Генеральный директор «Интера» Джузеппе Маротта вновь высказался о шансах команды в предстоящем финале Лиги чемпионов.

Коллектив Симоне Индзаги встретится с английским «Манчестер Сити». Поединок состоится 10 июня.

«Этот финал – предмет большой гордости для нашего клуба. Мы знаем, что нам предстоит сыграть с очень уважаемым соперником, который является фаворитом, но наши игроки отдадут все силы ради чести «Интера». Они понимаю, что это значит», – цитирует Football Italia Маротту.

На пути к финалу «нерадзурри» обыграли португальские «Порту» и «Бенфику», а в полуфинале оказались сильнее «Милана».

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Евро-Футбол.Ру,
Интер Милан Манчестер Сити Джузеппе Маротта
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МАНЧЕСТЕР СИТИ ИНТЕР МИЛАН
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