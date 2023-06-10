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Сёмин рассказал, за счёт чего «Интер» может обыграть «Манчестер Сити»

10 Июня 2023 • 11:18 Комментировать
Манчестер Сити
...
Интер Милан
1 1.50 X 4.40 2 7.30
Через 10 ч. 24 мин.

Бывший главный тренер «Локомотива» Юрий Сёмин рассказал, за счёт чего «Интер» может обыграть «Манчестер Сити» в финале Лиги чемпионов.

Специалист отметил, что сейчас «Манчестер Сити» выглядит как никогда мощно, однако, как считает Сёмин, и у «Интера» есть свои козыри. Тренер ожидает увидеть интересный и напряжённый матч.  

«Игра покажет, что сможет предложить «Интер». Они традиционно хорошо играют в обороне. На мой взгляд, выглядят хорошо физически, был полноценный недельный цикл», — приводит слова Сёмина «Спорт-Экспресс».

Матч «Манчестер Сити» — «Интер» состоится сегодня, 10 июня. Начало встречи запланировано на 22:00 по московскому времени.  

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МАНЧЕСТЕР СИТИ ИНТЕР МИЛАН
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