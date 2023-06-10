​Черданцев снова ошибся в эфире – теперь в финале Лиги чемпионов

Комментатор Георгий Черданцев продолжает ошибаться в репортажах. Недавно он перепутал обыкновенные дроби, работая на полуфинале Лиги чемпионов между «Интером» и «Миланом». Теперь Черданцев ошибся и во время трансляции финального матча главного клубного турнира континента.

«В заявке сегодняшних финалистов Лиги чемпионов нет ни одного африканского футболиста, зато музыкант Burna Boy из Нигерии представил этот континент», - сказал Черданцев во время церемонии открытия в эфире «Матч ТВ». Слова комментатора приводит телеграм-канал «Первый спорт».

Как известно, в стартовом составе «Интера» вышел африканский вратарь Андре Онана.

Следить за матчем «Манчестер Сити» - «Интер» можно в текстовой трансляции.