Президент «Интера» ответил на вопрос о приглашении Гвардиолы

Президент миланского «Интера» Стивен Чжан ответил на вопрос о возможном приглашении на тренерский мостик Хосепа Гвардиолы.

Напомним, что в субботу вечером «Интер» проиграл «Манчестер Сити» в финале Лиги чемпионов с минимальным счётом 0:1. Игра проходила в Стамбуле.

«Гвардиола хороший тренер. Он побеждал везде, где работал. Безусловно, с ним было бы приятно поработать. Но я предпочитаю работать с тренерами, имеющими опыт в Серии А», - сказал Чжан, чьи слова приводит La Gazzetta dello Sport.

Напомним, что Хосеп Гвардиола вошёл в историю футбола как первый тренер с двумя треблами.