​Губерниев отреагировал на победу «Манчестер Сити» в финале Лиги чемпионов

«Манчестер Сити» выиграл Лигу чемпионов впервые в истории. В финале команда Хосепа Гвардиолы обыграла «Интер» с минимальным счётом 1:0. Автором гола стал хавбек Родри. На успех «горожан» отреагировал известный спортивный комментатор Дмитрий Губерниев.

«И всё же «Манчестер Сити»! Вымучили! Но это победа! Гвардиола - тренер чемпионов!» - написал Губерниев в своём телеграм-канале.

«Интересно, но по ударам и ударам в створ «Интер» уверенно впереди по итогам матча», - добавил Губерниев чуть-чуть позже.

Напомним, что в сезоне 2022/2023 «Манчестер Сити» выиграл требл.