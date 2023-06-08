Де Брёйне высказался о шансах на победу в финале Лиги чемпионов

Полузащитник «Манчестер Сити» Кевин де Брёйне настаивает на том, что его команда не должна позволять себе самоуверенность в преддверии финала Лиги чемпионов против миланского «Интера».

Многие считают «Сити» явным фаворитом этого матча, так как команда близка к треблу.

«Вы не можете попасть в финал Лиги чемпионов, не будучи лучшим. Я думаю, что они выиграли Кубок Италии. В конце сезона они выиграли практически каждую игру. У них есть своя система, свой стиль, они делают все очень хорошо, и я не думаю, что кто-то считает, что матч против «Интера» будет легким. Финал начинается с шанса 50/50», - сказал де Брёйне.

Финал Лиги чемпионов состоится в эту субботу, 10 июня. Матч пройдет в Стамбуле. Стартовый свисток запланирован на 22:00 по московскому времени.