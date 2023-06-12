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Лига чемпионов

Колыванов: «Когда Холанн набирает скорость, он становится танком» эксклюзив

12 Июня 2023 • 18:31 Комментировать
Манчестер Сити
1:0
Интер Милан
окончен

Бывший нападающий «Динамо» Игорь Колыванов в эксклюзивном комментарии для сетевого издания «Евро-Футбол.Ру» отреагировал на победу «Манчестер Сити» в финале Лиги чемпионов.

- Вам понравилась игра?

Матч получился боевым, «Интер» достойно выглядел. Игроки «Ман Сити» точно выше по классу, но итальянцы показали характер. Не скажу, что финал получился ярким, но самоотдача зашкаливала. Единственное, у Лукаку что-то опять не заладилось. Как в матче с Хорватией на чемпионате мира. Теперь у «Ман Сити» есть самый главный трофей континента. Больше заслуженно, чем незаслуженно.

- Как думаете, почему у Холанна не получилось проявить себя?

Он выполнил много черновой работы, не смог сыграть так ярко, но у него были моменты. Видно, что потенциал огромный. Если будешь невнимательно играть по нему, то он быстро тебя накажет. Тем более, когда он набирает скорость, становится танком. Защитники «Интера» хорошо сыграли по нему.

- Для вас Гвардиола лучший практикующий тренер мира?

- Два года подряд лучшим был Анчелотти. Сейчас выиграл Гвардиола - значит, он лучший тренер года.

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Евро-Футбол.Ру,
Интер Милан Манчестер Сити Хосеп Гвардиола Игорь Колыванов Эрлинг Холанн
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