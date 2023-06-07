Джеко рассказал о различиях между Серией А и АПЛ

Нападающий «Интера» Эдин Джеко пообщался с журналистами в преддверии финала Лиги чемпионов.

«Нерадзурри» поспорят за трофей с английским «Манчестер Сити», цвета которого Джеко защищал в прошлом.

«Играть в Премьер-лиге сложнее, чем где-либо ещё, но в Италии совсем другой футбол, очень много тактики. В Италии тренеры отлично готовятся к матчам, здесь игроки получают детальные инструкции для каждой ситуации, которая может произойти на поле.

Сейчас мне 37 лет, и я впервые в карьере сыграю в финале Лиги чемпионов. Никогда не говори никогда, но, боюсь, этот финал может стать для меня первым и последним, так что нужно им насладиться», – заявил в интервью BT Sport Джеко.