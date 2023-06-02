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Дуайт Йорк подколол «Манчестер Сити»

02 Июня 2023 • 03:09 Комментировать
Манчестер Сити
...
Интер Милан
10.06 22:00

Бывший нападающий «Манчестер Юнайтед» Дуайт Йорк заявил, что его не впечатляет перспектива завоевания «Манчестер Сити» «требла» - побед в чемпионате, Кубке страны и Лиге чемпионов. Йорк напомнил, что «Манчестер Юнайтед» делал это еще в 1999 году.

- Они не обойдут нас, а просто повторят то, что мы сделали уже давным-давно. Людям свойственно быстро забывать об этом и превозносят «Манчестер Сити», мол, никто такого никогда не делал. Чушь, - цитирует слова Йорка derbyderbyderby.it.

Йорк выступал за «Манчестер Юнайтед» с 1998 по 2002 год, также он выступил на чемпионате мира в 2006 году в составе сборной Тринидада и Тобаго. 

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Евро-Футбол.Ру,
Манчестер Сити Дуайт Йорк
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МАНЧЕСТЕР СИТИ ИНТЕР МИЛАН
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