Дуайт Йорк подколол «Манчестер Сити»

Бывший нападающий «Манчестер Юнайтед» Дуайт Йорк заявил, что его не впечатляет перспектива завоевания «Манчестер Сити» «требла» - побед в чемпионате, Кубке страны и Лиге чемпионов. Йорк напомнил, что «Манчестер Юнайтед» делал это еще в 1999 году.

- Они не обойдут нас, а просто повторят то, что мы сделали уже давным-давно. Людям свойственно быстро забывать об этом и превозносят «Манчестер Сити», мол, никто такого никогда не делал. Чушь, - цитирует слова Йорка derbyderbyderby.it.

Йорк выступал за «Манчестер Юнайтед» с 1998 по 2002 год, также он выступил на чемпионате мира в 2006 году в составе сборной Тринидада и Тобаго.