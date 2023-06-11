Президент «Интера»: «Этот финал показал, насколько хороша наша команда»

Президент «Интера» Стивен Чжан побеседовал с журналистами после поражения в финале Лиги чемпионов от «Манчестер Сити».

Команда Симоне Индзаги была близка к заветному голу, но не сумела поразить ворота Эдерсона, уступив в итоге с минимальным счётом.

«Поздравляю «Манчестер Сити» – команда провела великолепный сезон. Также я очень горжусь нашими игроками, тренером, персоналом.

Сегодняшнее выступление показало, насколько «Интер» силён. Перед игрой нас считали андердогами, но мы показали, что можем быть конкурентоспособными на самом высоком уровне. Мы очень гордимся», – приводит Football Italia слова Чжана.