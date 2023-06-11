Защитник Жоау Канселу поздравил «Манчестер Сити» с победой в Лиге чемпионов. Как известно, в финале команда Хосепа Гвардиолы обыграла «Интер» с минимальным счётом 1:0 благодаря голу Родри.

После игры «Манчестер Сити» поздравил защитник Жоау Канселу.

«Поздравления «Манчестер Сити». Вы заслужили это», - написал Канселу под фотографией «горожан» с трофеем.

Напомним, что вторую часть сезона 2022/2023 Канселу провёл в аренде в «Баварии». Сообщалось, что у португальского футболиста испортились отношения с главным тренером «горожан» Хосепом Гвардиолой.

Ранее появилась информация о возможном трансфере Канселу в «Арсенал».