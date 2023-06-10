Камбьяссо: «Завтра скажу вам, какой «Интер» сильнее - 2010 или нынешний»

Бывший футболист миланского «Интера» Эстебан Камбьяссо ушёл от ответа на вопрос, какой «Интер» он считает лучше - нынешний или тот, что в 2010 году также вышел в финал Лиги чемпионов и обыграл там «Баварию». ПТогда командой руководил Жозе Моуринью, сейчас - Симоне Индзаги.

- Какой «Интер» сильнее? Я не могу сейчас сравнивать, но, надеюсь, команда Симоне Индзаи тоже возьмет Лигу чемпионов. Скажу вам завтра. «Интер» должен быть успешен в первой линии прессинга, чтобы справиться с «Манчестер Сити», - цитирует слова бывшего футболиста миланского клуба fcinter1908.it.

Финальный матч Лиги чемпионов начнется в 22 часа по московскому времени.