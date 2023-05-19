Моратти: «Лаутаро может стать героем финала Лиги чемпионов»

Бывший президент «Интера» Массимо Моратти поделился мыслями об успехах клуба в нынешнем розыгрыше Лиги чемпионов.

Коллектив Симоне Индзаги вышел в финал, где сыграет против «Манчестер Сити». В полуфинальной стадии «нерадзурри» уверенно одолели «Милан» с общим счётом 3:0.

«Думаю, эти матчи с «Миланом» запомнятся всем даже больше, чем финал. Это история и память на долгие годы.

Глядя на то, какие результаты команда показывает в чемпионате, можно предъявить претензии Индзаги, но в кубковых турнирах он справляется просто потрясающе.

Сможет ли Лаутаро сделать в финале то же, что Милито в 2010 году? Это было бы красиво, и у него есть всё, чтобы стать героем», – сказал в интервью TMW Моратти.