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Лига чемпионов

Моратти: «Лаутаро может стать героем финала Лиги чемпионов»

19 Мая 2023 • 22:32 Комментировать
Манчестер Сити
...
Интер Милан
10.06 22:00

Бывший президент «Интера» Массимо Моратти поделился мыслями об успехах клуба в нынешнем розыгрыше Лиги чемпионов.

Коллектив Симоне Индзаги вышел в финал, где сыграет против «Манчестер Сити». В полуфинальной стадии «нерадзурри» уверенно одолели «Милан» с общим счётом 3:0.

«Думаю, эти матчи с «Миланом» запомнятся всем даже больше, чем финал. Это история и память на долгие годы.

Глядя на то, какие результаты команда показывает в чемпионате, можно предъявить претензии Индзаги, но в кубковых турнирах он справляется просто потрясающе.

Сможет ли Лаутаро сделать в финале то же, что Милито в 2010 году? Это было бы красиво, и у него есть всё, чтобы стать героем», – сказал в интервью TMW Моратти.

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Евро-Футбол.Ру,
Интер Милан Манчестер Сити Массимо Моратти Лаутаро Мартинес
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МАНЧЕСТЕР СИТИ ИНТЕР МИЛАН
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