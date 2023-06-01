Моуринью проиграл в финале еврокубка впервые в карьере

Главный тренер «Ромы» Жозе Моуринью, ранее тренировавший ряд других европейских клубов, впервые уступил в финале еврокубка. Об этом сообщает The Athletic. Напомним, сегодня ночью «волки» в серии пенальти уступили «Севилье» в финале Лиги Европы.

До этого португальский специалист в качестве тренера «Порту» одержал победу в финале Кубка УЕФА в 2003 году, на следующий сезон он стал обладателем Лиги чемпионов, через 6 лет он снова стал обладателем самого престижного еврокубка, на этот раз в качестве работника «Интера». В 2017 году Жозе выиграл Лигу Европу в качестве главного тренера «Манчестер Юнайтед», а в прошлом сезоне уже будучи наставником «волков» он в финале Лиги конференций обыграл «Фейеноорд».

Напомним, вчера в серии послематчевый пенальти андалусийцы обыграли римлян со счётом 4:1.