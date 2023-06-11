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Чемпионат Испании. Ла Лига

Гвардиола сделал предупреждение «Реалу»: «Мы уже близко»

11 Июня 2023 • 01:57 Комментировать
Манчестер Сити
1:0
Интер Милан
окончен

Рулевой «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола в шутку пригрозил «Реалу» после победы в Лиге чемпионов.

«Горожанам» впервые в истории покорился самый престижный еврокубок, в то время как мадридский «Реал» – самый титулованный клуб турнира – добивался триумфа 14 раз.

«Реал», будь осторожен, мы всего в 13 кубках от тебя, мы уже в пути! Возьмите небольшой перерыв – и мы настигнем вас!» – высказался на пресс-конференции Гвардиола, цитируемый инсайдером Фабрицио Романо.

Финальный матч Лиги чемпионов – 2022/23 между «Манчестер Сити» и миланским «Интером» завершился минимальной победой английского гранда.

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Евро-Футбол.Ру,
Реал Мадрид Интер Милан Манчестер Сити Хосеп Гвардиола Лига Чемпионов
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