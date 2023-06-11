Саттон: «Манчестер Сити» победил на характере, игра была разочаровывающей»

Бывший английский футболист Крис Саттон оценил игру «Манчестер Сити» в финале Лиги чемпионов.

Команда Хосепа Гвардиолы не показала привычной яркой игры в финальном матче с «Интером», но одержала минимальную победу, добыв первый в своей истории трофей Лиги чемпионов.

«Манчестер Сити» разочаровал своей игрой – не было свойственного команде доминирования. Но мне понравилось, как была добыта эта победа. Они выиграли в ином стиле, за счёт характера и индивидуальных качеств. Они просто сделали это. Исторический момент», – высказался Саттон, выступая на BBC.

Автором единственного гола в финальном матче стал Родри, отличившийся на 68-й минуте.