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Лига чемпионов

Саттон: «Манчестер Сити» победил на характере, игра была разочаровывающей»

11 Июня 2023 • 00:45 Комментировать (14)
Манчестер Сити
1:0
Интер Милан
окончен

Бывший английский футболист Крис Саттон оценил игру «Манчестер Сити» в финале Лиги чемпионов.

Команда Хосепа Гвардиолы не показала привычной яркой игры в финальном матче с «Интером», но одержала минимальную победу, добыв первый в своей истории трофей Лиги чемпионов.

«Манчестер Сити» разочаровал своей игрой – не было свойственного команде доминирования. Но мне понравилось, как была добыта эта победа. Они выиграли в ином стиле, за счёт характера и индивидуальных качеств. Они просто сделали это. Исторический момент», – высказался Саттон, выступая на BBC.

Автором единственного гола в финальном матче стал Родри, отличившийся на 68-й минуте.

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Евро-Футбол.Ру,
Интер Милан Манчестер Сити Крис Саттон
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Комментарии (14)
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Рейтинг комментариев
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venge
11 Июня 2023 в 01:03
Даже в самом говёном матче Пеп отдубасил мерду без КДБ. О чём тут можно говорить 😊
Fire_Starter
11 Июня 2023 в 01:08
Твой Юве в таком матче пропустил бы минимум 10, МИНИМУМ 😂😂😂😂
venge
11 Июня 2023 в 01:11
Поплачь, тебя сегодня никто не осудит 🤣🤣
Fire_Starter
11 Июня 2023 в 01:14
Падла, плакса у нас тут только ты😂😂😂 шизоид параноик
ингерман
11 Июня 2023 в 01:02
ай великалепный мач.. )))
Alex1972
11 Июня 2023 в 00:59
Да.. Сторонним наблюдателям было скучно... Игра невысокого уровня... Сказался сложнейший сезон... Правда не для всех..
NOBODY
11 Июня 2023 в 00:57
какой на хрен характер....повезло чистейшим образом
Fire_Starter
11 Июня 2023 в 00:53
Просто повезло
venge
11 Июня 2023 в 01:02
Повезло, что КДБ сломался, клоун ты мердоский) Плачь, жучка 🤣
Fire_Starter
11 Июня 2023 в 01:05
Ооо, педрила ты живой ещё? 😂😂😂
Fire_Starter
11 Июня 2023 в 01:06
Я думал, что ты откинулся добро пожаловать, как тебе участие в лиге Конференций в следующем сезоне
venge
11 Июня 2023 в 01:10
А ты привык радоваться кабинетным успехам, я не удивлён 🤣 ДНК Интера 🤣
Fire_Starter
11 Июня 2023 в 01:15
Тебе только, это и остаётся 😂😂😂
pol-black
11 Июня 2023 в 00:48
не феерили, это точно.
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