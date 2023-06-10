Бенитес рассказал, за счёт чего «Интер» может обыграть «Манчестер Сити»

Бывший наставник «Интера» Рафаэль Бенитес высказался о шансах команды Симоне Индзаги на победу в финале Лиги чемпионов против «Манчестер Сити».

«Интер» не будет много владеть мячом, поэтому обязан преуспеть в защите. «Манчестер Сити» активно атакует флангами – и «Интеру» нужно воспользоваться пространством, которое будут оставлять соперники в этих зонах. Ключевой аспект для «нерадзурри» впереди – контратаки. «Сити» очень силён, но «Интер» должен играть в свою игру и надеяться, что англичанам не удастся забить быстрый гол. Рано или поздно «Сити» обязательно пойдёт на риск, чем можно будет воспользоваться», – цитирует TMW испанского специалиста.

Текстовая трансляция финала проходит на сайте LiveResult.ru.