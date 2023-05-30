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Чемпионат Италии. Серия А

Маротта: «Приятно, что Галлиани будет болеть за нас»

30 Мая 2023 • 21:17 Комментировать
Манчестер Сити
...
Интер Милан
10.06 22:00

Менее чем через две недели миланскому «Интеру» предстоит сыграть в финале Лиги чемпионов, и для технического директора клуба Джузеппе Маротты стало приятным сюрпризом то, что за клуб собирается болеть Адриано Галлиани - хороши известный футбольный функционер, десятки лет представлявший «Милан».

- Приятно, что он будет болеть за «Интер». Нас связывает взаимное уважение, и это наполняет меня радостью и гордостью. Я тоже много раз болел за его команды, и теперь приятно, что они поболеют за нас, - цитирует слова Маротты fcinter1908.it.

Финальный матч Лиги чемпионов состоится десятого июня. 

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Евро-Футбол.Ру,
Интер Милан Адриано Галлиани Джузеппе Маротта
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МАНЧЕСТЕР СИТИ ИНТЕР МИЛАН
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