Булыкин: «Лёгкой победа «Манчестер Сити» не получилась»

Бывший российский форвард Дмитрий Булыкин оценил субботний финальный матч Лиги чемпионов. В нём, напомним, «Манчестер Сити» с минимальным счётом одолел «Интер» из Милана и завоевал заветный трофей.

«Все ожидали, что «Манчестер Сити» победит, но победит легко. Моменты у них были, и выходы один на один тоже, но лёгкой победы всё равно не получилось. А «Интер» мог сравнять счёт и перевести игру в дополнительное время», - делится Булыкин с «Газетой.Ру».

Напомним, что единственный гол в составе «горожан» забил Родри. А в концовке матча несколько убойных моментов не реализовал форвард «Интера» Ромелу Лукаку.

Ранее Булыкин назвал наставника «Манчестер Сити» Хосепа Гвардиолувеличайшим специалистом в истории футбола.