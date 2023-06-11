Канчельскис: «Манчестер Сити» - мои враги, но они заслужили выиграть Лигу чемпионов»

Бывший футболист «Манчестер Юнайтед» и сборной России Андрей Канчельскис прокомментировал победу «Манчестер Сити» в финале Лиги чемпионов УЕФА.

«Манчестер Сити» - мои враги, но они заслужили выиграть Лигу чемпионов. Но в Манчестере есть только одна команда! Называем вещи своими именами: «Сити» - сильнейшие. Выиграли по делу и стали чемпионами», - передает слова Канчельскиса издание «Чемпионат».

В финале Лиги чемпионов «Манчестер Сити» встречался с миланским «Интером». Подопечные Хосепа Гвардиолы отпраздновали минимальную победу со счетом 1:0. Автором единственного забитого мяча стал полузащитник Родри.