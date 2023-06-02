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Лига чемпионов

Чалханоглу: «Гюндоган опытнее меня, но я постараюсь выиграть противостояние с ним в финале»

02 Июня 2023 • 02:58 Комментировать
Манчестер Сити
...
Интер Милан
10.06 22:00

Полузащитник «Интера» Хакан Чалханоглу высказался о предстоящей дуэли с капитаном «Манчестер Сити» Илкаем Гюндоганом.

Финальная встреча Лиги чемпионов состоится 10 июня. 29-летний футболист «нерадзурри» выделил хавбека «горожан» Гюндогана, с которым, вероятно, нередко будет пересекаться на поле.

«Я очень уважаю Гюндогана, он капитан «Манчестер Сити». Конечно, речь о выдающемся игроке, но ему тоже будет непросто. Я реально оцениваю вещи, и я понимаю, что он опытнее меня, но я сделаю всё возможное, чтобы выиграть противостояние с ним», – заявил в интервью официальному сайту УЕФА игрок сборной Турции.

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Евро-Футбол.Ру,
Интер Милан Манчестер Сити Илкай Гюндоган Хакан Чалханоглу
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МАНЧЕСТЕР СИТИ ИНТЕР МИЛАН
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