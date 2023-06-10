Известный комментатор Дмитрий Губерниев оскорбил «Манчестер Сити» по ходу первого тайма финала Лиги чемпионов.

«Де Брёйне жаль очень, но «Манчестер Сити» ссыкуны…. «Интер», вперёд!» - написал Губерниев в своём телеграм-канале.

Напомним, что де Брёйне понадобилась замена уже на 36-й минуте матча. Бельгийский полузащитник «Манчестер Сити» получил травму.

Следить за финальной битвой Лиги чемпионов между «Манчестер Сити» можно в подробной текстовой трансляции, которую проводит портал LiveResult. Игра проходит в Стамбуле.

Добавим, что «Манчестер Сити» может выиграть Лигу чемпионов впервые в истории.