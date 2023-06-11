Вудгейт: «Подтвердилось, что Гвардиола - величайший»

Бывший игрок английской сборной Джонатан Вудгейт рад победе «Манчестер Сити» - она подтвердила, что Хосеп Гвардиола является величайшим тренером в истории футбола, по крайней мере, современного.

- Это подтверждает, что Гвардиола - величайший. Он меняет взгляды на футбол. Он - инноватор. Он пробует, и это работает. Он улучшает каждого футболиста в своей команде, но если кто-то не хочет или не готов, то вылетает из клуба, - цитирует слова Вудгейта BBC Sport.

Гвардиола руководит «Манчестер Сити» с 2016 года, ранее он работал с такими клубами, как каталонская «Барселона» и мюнхенская «Бавария».