Зеедорф назвал претендентов на «Золотой мяч»

Бывший нидерландский футболист Кларенс Зеедорф высказался о потенциальных обладателях «Золотого мяча».

Мадридский «Реал» уступил путёвку в финал «Манчестер Сити», однако, как считает Зеедорф, у игроков «сливочных» есть шансы завоевать престижную индивидуальную награду: «Три игрока, которые могут выиграть «Золотой мяч»? Винисиус Жуниор и Кевин де Брюйне, а также Федерико Вальверде – он может стать одним из лучших, если будет чаще выходить в центре полузащиты и больше забивать», – цитирует Pitch Side знаменитого экс-хавбека.

Отметим, что Кларенс Зеедорф лично знаком с Федерико Вальверде по недолгому периоду совместной работы в «Депортиво».