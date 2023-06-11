«Интер» поздравил «Манчестер Сити» с победой в Лиге чемпионов

Пресс-служба миланского «Интера» поздравила «Манчестер Сити» с победой в Лиге чемпионов.

«Спасибо за это путешествие, «нерадзурри». Болельщики «Интера», вы были невероятны. Наши поздравления «Манчестер Сити», - говорится в публикации миланского клуба в социальных сетях.

Финальный поединок Лиги чемпионов завершился минимальной победой «Манчестер Сити» со счетом 1:0. Решающий мяч в середине второго тайма забил испанский полузащитник Родри. Для английского топ-клуба эта победа стала первой в Лиге чемпионов за всю историю.

По итогам прошедшего сезона «горожане» оформили требл.