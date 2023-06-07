Глеб: «Манчестер Сити» — фаворита финала ЛЧ, но в одном матче трудно что-то предсказать

Бывший футболист «Барселоны» Александр Глеб выделил фаворита в финальном матче Лиги чемпионов, в котором «Манчестер Сити» встретится с «Интером».

«Кто фаворит финала ЛЧ? «Манчестер Сити». Но финал – это одна игра, тяжело предугадать исход матча», — цитирует Глеба Metaratings.

По ходу сезона-2022/23 «Манчестер Сити» уже стал обладателем двух трофеев, однако в ближайшее время «горожане» могут оформить требл. Если это произойдет, то «Манчестер Сити» станет вторым английским клубом, который добился такого успеха.

Финал Лиги чемпионов между «Манчестер Сити» и «Интером» пройдет в субботу, 10 июня. Начало поединка запланировано на 22:00 по московскому времени.