​«Манчестер Сити» - второй английский клуб, выигравший требл

«Манчестер Сити» в субботу вечером в Стамбуле обыграл «Интер» в финале Лиги чемпионов со счётом 1:0. Долгожданный трофей «горожанам» принёс единственный гол испанского полузащитника Родри, забитый по ходу второго тайма.

В сезоне 2022/2023 «Манчестер Сити» оформил требл. Ранее команда Хосепа Гвардиолы выиграла Премьер-лигу и Кубок Англии.

Ранее только одному клубу из Англии удавалось выиграть требл. Этим клубом был «Манчестер Юнайтед» в далёком сезоне 1998/1999. Тогда «красных дьяволов» тренировал легендарный Алекс Фергюсон.