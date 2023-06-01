Вратарь «Севильи» Буну - лучший игрок финала Лиги Европы

Голкипер «Севильи» Яссин Буну признан лучшим игроком финала Лиги Европы с «Ромой». Об этом сообщает пресс-служба УЕФА. Отметим, что испанский клуб одержал победу в турнире благодаря действиям марокканца в послематчевой серии пенальти.

В серии одиннадцатиметровых Буну отразил два удара с пенальти. Ранее сообщалось, что в его услугах заинтересован «Манчестер Юнайтед».

В составе сборной Марокко Буну стал полуфиналистом минувшего чемпионата мира в Катаре. В матче за третье место африканская сборная уступила национальной команде Хорватии.