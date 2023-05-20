Впервые с 2010 года в финале Лиги чемпионов не сыграет французский игрок

В финале Лиги чемпионов в Стамбуле десятого июня сыграют между собой «Манчестер Сити» и «Интер», и на поле не будет французских игроков - их попросту нет в составе обоих клубов. Как оказалось, такого не случалось с 2010 года.

Интересно, что и тогда, в 2010, одним из участников финала был именно «Интер» - он выиграл тогда трофей благодаря двум мячам Диего Милито в ворота «Баварии». Мюнхенский клуб на этот раз выбыл из турнира в четвертьфинале, проиграв в двух матчах как раз «Манчестер Сити».

Сам «Манчестер Сити», напомним, еще ни разу не выигрывал самый престижный клубный трофей футбольной Европы.