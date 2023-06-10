Тотти: «Надеюсь, «Интер» победит в финале»

Легендарный экс-футболист «Ромы» Франческо Тотти рассказал, что думает о финальном матче Лиги чемпионов, где «Интер» встречается с «Манчестер Сити».

Поединок проходит в эти минуты. Итальянские команды на протяжении 13 лет не добивались триумфа в Лиге чемпионов, и сегодня «нерадзурри» могут прервать эту череду.

«Две из трёх команд Серии А, вышедших в финал еврокубков, уже проиграли – теперь будем болеть за «Интер». Осталась последняя надежда. «Манчестер Сити» выглядит фаворитом на бумаге, но «Интер» умеет забивать и хорош в защите. Команда Индзаги не должна слишком глубоко садиться к своим воротам – это облегчит задачу сопернику», – высказался в интервью SportMediaset Тотти.