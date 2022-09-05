Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
500 $ Получить
100 $ Получить
Регистрация
Новости 99+ Онлайн Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

«По-бразильски» - Малком похвалил гол Андрея Мостового

 
05 Сентября 2022 • 22:34 Комментировать
Спартак Москва
1:2
Зенит
окончен

Центральным матчем восьмого тура российского чемпионата Премьер-лиги стала встреча «Спартака» и «Зенита» - двух команд, которые выглядят наиболее вероятными претендентами на чемпионский титул в начавшемся сезоне.

Встреча завершилась победой «Зенита», которая оказалась волевой - счет в первом тайме открыли как раз что москвичи усилиями Александра Соболева. Но во втором тайме питерцы переломили ход игры, сперва сравняв счет, а вскоре после этого выйдя вперед.

Решающий гол забил Андрей Мостовой - и бразильский полузащитник Малком похвалил его.

- Что-то бразильское в его мяче было. Знаете, перед игрой полушутя сказал Мосту, что отдам ему голевую передачу. Как видите так и получилось. Очень рад за него. Мы все сделали для того, чтобы увезти из Москвы три очка, - цитирует Малкома телеканал Матч ТВ.

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Зенит Андрей Мостовой Малком Филипе
Добавьте Евро-Футбол в источники
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
500 $ Получить
100 $ Получить
Читайте также на Евро-Футболе:
Комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику. Спасибо.
Пока комментариев нет, напишите первым!
На Евро-Футболе:
Футбол онлайн
окончен Торпедо Москва 0:1 Ростов
Все матчи
Новости
Сегодня, 05 Сентября
22:46 · Россия. Премьер-лига
«Краснодар» усилится игроком из Португалии
22:34 · Россия. Премьер-лига
«По-бразильски» - Малком похвалил гол Андрея Мостового
22:25 · Россия. Премьер-лига
Как «Ростов» трижды бил пенальти в матче с «Торпедо» - видео 1 видео
22:20 · Россия. Премьер-лига
Бояринцев не считает, что «Зенит» легко завоюет титул
22:00 · Россия. Премьер-лига
Экс-игрок «Кубани» Селин: «Не скажу, что ставка на немцев в «Локомотиве» не оправдалась» эксклюзив
20:51 · Россия. Премьер-лига
Шалимов раскритиковал «Зенит» за игру против «Спартака»
20:48 · Россия. Премьер-лига
«Что-то бразильское»: Малком оценил гол Мостового
20:32 · Россия. Премьер-лига
Трошечкин оценил уровень судейства в чемпионате России
20:32 · Россия. Премьер-лига
​Инсайдер опроверг возможное увольнение Цорна из «Локомотива»
20:28 · Россия. Премьер-лига
​Цорна наверняка уволят из «Локомотива» - источник
20:22 · Россия. Премьер-лига
Булыкин рассказал о шансах московского «Спартак» на победу в чемпионате
19:59 · Россия. Премьер-лига
Карпин: «Полной акклиматизации нет, но я думаю, из жары в холод легче»
19:51 · Россия. Премьер-лига
Савичев: «Ле Таллек в обойме, просто сегодня он не в старте»
19:37 · Россия. Премьер-лига
​В ЦСКА объяснили, почему Мухин был отзаявлен
19:30 · Россия. Премьер-лига
«Торпедо» - «Ростов»: прямая трансляция, составы, онлайн - 0:1 1
Все новости
Рекомендуем