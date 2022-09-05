«По-бразильски» - Малком похвалил гол Андрея Мостового

Центральным матчем восьмого тура российского чемпионата Премьер-лиги стала встреча «Спартака» и «Зенита» - двух команд, которые выглядят наиболее вероятными претендентами на чемпионский титул в начавшемся сезоне.

Встреча завершилась победой «Зенита», которая оказалась волевой - счет в первом тайме открыли как раз что москвичи усилиями Александра Соболева. Но во втором тайме питерцы переломили ход игры, сперва сравняв счет, а вскоре после этого выйдя вперед.

Решающий гол забил Андрей Мостовой - и бразильский полузащитник Малком похвалил его.

- Что-то бразильское в его мяче было. Знаете, перед игрой полушутя сказал Мосту, что отдам ему голевую передачу. Как видите так и получилось. Очень рад за него. Мы все сделали для того, чтобы увезти из Москвы три очка, - цитирует Малкома телеканал Матч ТВ.