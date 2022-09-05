​Кавазашвили: «Зенит» уничтожил «Спартак» их же оружием»

Ветеран «Спартака» Анзор Кавазашвили высказался о прошедшем матче «красно-белых» против «Зенита» в рамках восьмого тура Премьер-лиги.

Напомним, что «Зенит» обыграл «Спартак» на выезде со счётом 2:1. При этом питерцы владели очень серьёзным игровым преимуществом.

По словам Кавазашвили, главной проблемой «Спартака» в этом матче стала психология. Ветеран «красно-белых» считает, что команда Гильермо Абаскаля оказалась не готова бороться с «Зенитом». Кавазашвили отметил, что «Спартак» слишком осторожничал, хотя в предыдущих играх показывал атакующий футбол.

«Зенит» можно смело похвалить: учли ситуацию, что «Спартак» находится на подъёме. С первых минут они уничтожили «Спартак» их же оружием. Прибавили скорости и всё время угрожали воротам Максименко», - высказался Кавазашвили, слова которого приводит «Чемпионат».