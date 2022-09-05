Клаудиньо - о победе «Зенита» над «Спартаком»: «Это норма»

Бразильский хавбек петербургского «Зенита» Клаудиньо прокомментировал волевую победу над московским «Спартаком» в матче восьмого тура чемпионата России.

«Это норма. Это «Зенит», - передает слова 25-летнего полузащитника пресс-служба «сине-бело-голубых».

Напомним, что встреча состоялась на стадионе «Открытие Банк Арена» и завершилась успехом «Зенита» со счетом 2:1.

После вчерашней победы на счету подопечных Сергея Семака стало 20 очков, команда закрепилась на первом месте в турнирной таблице Премьер-лиги. «Спартак» после поражения с 16 баллами опустился на пятую строчку.