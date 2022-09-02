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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

​Петржела хотел бы увидеть Абаскаля в «Зените»

 
02 Сентября 2022 • 16:19 Комментировать (2)
Спартак Москва
...
Зенит
1 3.80 X 3.80 2 1.90
04.09 20:00

Бывший рулевой «Зенита» Властимил Петржела высказался о наставнике «Спартака» Гильермо Абаскале.

Под руководством испанца «Спартак» в семи прошедших турах Премьер-лиги набрал 16 очков. Команда на текущий момент располагается на второй позиции в турнирной таблице, отставая от «Зенита» на один балл.

«Хотел бы посмотреть на работу Абаскаля в качестве главного тренера «Зенита». Мне кажется, это хороший тренер с отличной перспективой. Если он смог слепить что-то хорошее из 10-й команды РПЛ, то с «Зенитом» бы точно добился величия», - высказался Петржела, чьи слова приводит sport24.

По мнению Петржелы, Абаскаль мог бы принять «Зенит» через несколько лет, ведь пока что в Санкт-Петербурге со своими обязанностями хорошо справляется Сергей Семак. Петржела считает, что спартаковское прошлое не станет препятствием для Абаскаля в «Зените». В качестве примера тренер упомянул Артёма Дзюбу.

В воскресенье, 4 сентября, «Спартак» будет принимать «Зенит» в рамках восьмого тура Премьер-лиги.

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Евро-Футбол.Ру,
Спартак Москва Зенит Властимил Петржела Гильермо Абаскаль
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Комментарии (2)
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wertygaz
02 Сентября 2022 в 16:39
Из ума выжил что ли…
Volond
02 Сентября 2022 в 16:27
Фляга свистит
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