​Петржела хотел бы увидеть Абаскаля в «Зените»

Бывший рулевой «Зенита» Властимил Петржела высказался о наставнике «Спартака» Гильермо Абаскале.

Под руководством испанца «Спартак» в семи прошедших турах Премьер-лиги набрал 16 очков. Команда на текущий момент располагается на второй позиции в турнирной таблице, отставая от «Зенита» на один балл.

«Хотел бы посмотреть на работу Абаскаля в качестве главного тренера «Зенита». Мне кажется, это хороший тренер с отличной перспективой. Если он смог слепить что-то хорошее из 10-й команды РПЛ, то с «Зенитом» бы точно добился величия», - высказался Петржела, чьи слова приводит sport24.

По мнению Петржелы, Абаскаль мог бы принять «Зенит» через несколько лет, ведь пока что в Санкт-Петербурге со своими обязанностями хорошо справляется Сергей Семак. Петржела считает, что спартаковское прошлое не станет препятствием для Абаскаля в «Зените». В качестве примера тренер упомянул Артёма Дзюбу.

В воскресенье, 4 сентября, «Спартак» будет принимать «Зенит» в рамках восьмого тура Премьер-лиги.