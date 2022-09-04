Тихонов: «Результат был превыше всего»

Центральным матчем восьмого тура российского чемпионата Премьер-лиги стала встреча «Спартака» и «Зенита» - двух команд, которые выглядят наиболее вероятными претендентами на чемпионский титул в начавшемся сезоне.

Встреча завершилась победой «Зенита», которая оказалась волевой - счет в первом тайме открыли как раз что москвичи. Андрей Тихонов, лучший футболист России со «Спартаком» в 1996 году, прокомментировал итоги поединка.

- «Спартак» очень рано пропустил, со стандарта. Думаю, если бы Абаскаль в перерыве перестроил схему, поменял тактику и сыграл бы вторым номером, возможно, «Спартак» дотерпел бы, сыграв от обороны. Потому что результат в этом матче был самым главным, - заявил Тихонов в эфире телеканала Матч ТВ.