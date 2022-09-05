Кафельников оценил игру «Спартака» против «Зенита»

Экс-теннисист и болельщик московского «Спартака» Евгений Кафельников поделился мнением о поражении команды от петербургского «Зенита» (1:2) в матче восьмого тура Премьер-лиги.

«Унылое зрелище. Класс у «Зенита» выше, поэтому и выиграли. Как вышла нормальная команда, с нормальным уровнем игроков - все стало на свои места», - приводит слова болельщика Metaratings.ru.

После восьми туров «Спартак» занимает пятое место в турнирной таблице, а «Зенит» располагается на первой строчке.

В следующем матче «красно-белые» встретятся с «Ростовом». Поединок состоится в воскресенье, 11 сентября.