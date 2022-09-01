Кейта Бальде заявлен «Спартаком»

На прошлой неделе состав «Спартака» пополнил Кейта Бальде – сенегальский форвард подписал с московским клубом контракт на три сезона. В первый день сентября «красно-белые» включили Бальде в заявку на чемпионат России. Информация размещена на страницах официального сайта Российской премьер-лиги.

Таким образом, Кейта Бальде имеет шансы выйти на поле в матче «Спартака» против «Зенита», который пройдёт 4 сентября. Впрочем, всё зависит от физических кондиций сенегальского футболиста. Не стоит забывать, что до перехода в «Спартак» Бальде какое-то время пребывает в статусе свободного агента.