Рыбус согласился с тем, что «Зенит» сегодня очевидно сильнее «Спартака»

Центральным матчем восьмого тура российского чемпионата Премьер-лиги стала встреча «Спартака» и «Зенита» - двух команд, которые выглядят наиболее вероятными претендентами на чемпионский титул в начавшемся сезоне. Встреча завершилась победой «Зенита», которая оказалась волевой - счет в первом тайме открыли как раз что москвичи. Мацей Рыбус, польский защитник московского клуба, считает, что все закономерно - «Зенит» подтвердил, что на сегодняшний день он сильнее «Спартака».

- Сильнее ли «Зенит» на голову? На сегодняшний день - да. Матч это показал. Мы должны были владеть мячом, разыгрывать. Но начали ошибаться, позволили сопернику создать моменты, - цитирует футболиста издание «Спорт-экспресс».

В девятом туре РПЛ «Спартак» сыграет в гостях с «Ростовом».