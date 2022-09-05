Кузяев назвал переломный момент в матче «Спартак» - «Зенит»

Хавбек петербургского «Зенита» Далер Кузяев высказался насчет победы над столичным «Спартаком» в матче восьмого тура Премьер-лиги. Он отметил, что переломным моментом встречи стал гол защитника Деяна Ловрена.

«Разговор после гола Ловрена был только один: надо дожимать. Видели, что «Спартак» немного надломился, и мы стали создавать еще больше моментов», - передает слова полузащитника «Матч ТВ».

Встреча на «Открытие Банк Арене» завершилась победой «Зенита» со счетом 2:1. Благодаря этому успеху команда Сергея Семака набрала 20 очков и лидирует в турнирной таблице. «Спартак» с 16 набранными пунктами идет на пятой позиции.