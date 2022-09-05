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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Кузяев назвал переломный момент в матче «Спартак» - «Зенит»

 
05 Сентября 2022 • 09:57 Комментировать (1)
Спартак Москва
1:2
Зенит
окончен

Хавбек петербургского «Зенита» Далер Кузяев высказался насчет победы над столичным «Спартаком» в матче восьмого тура Премьер-лиги. Он отметил, что переломным моментом встречи стал гол защитника Деяна Ловрена.

«Разговор после гола Ловрена был только один: надо дожимать. Видели, что «Спартак» немного надломился, и мы стали создавать еще больше моментов», - передает слова полузащитника «Матч ТВ».

Встреча на «Открытие Банк Арене» завершилась победой «Зенита» со счетом 2:1. Благодаря этому успеху команда Сергея Семака набрала 20 очков и лидирует в турнирной таблице. «Спартак» с 16 набранными пунктами идет на пятой позиции.

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Евро-Футбол.Ру,
Спартак Москва Зенит Далер Кузяев
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Комментарии (1)
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vordhalo
05 Сентября 2022 в 10:09
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