Давид Ласарацина, агент бельгийского защитника московского «Спартака» Максимилиано Кофрие, в эксклюзивном интервью сетевому изданию «Евро-Футбол.Ру» прокомментировал возможный переход клиента в «Клермон».

«Переход в «Клермон»? Определённо это возможно, давайте чуть подождём. Сейчас мой клиент проходит медицинский осмотр, после можно будет что-то говорить», – заявил представитель игрока.

Напомним, что Кофрие присоединился к «Спартаку» прошлым летом из бельгийского «Сен-Труйдена». За 18 матчей в Российской премьер-лиге футболист отметился одной результативно передачей.