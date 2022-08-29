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Агент Кофрие о переходе в «Клермон»: «Сейчас мой клиент проходит медосмотр» эксклюзив

 
29 Августа 2022 • 14:43 Комментировать
Клермон
...
Тулуза
04.09 16:00

Давид Ласарацина, агент бельгийского защитника московского «Спартака» Максимилиано Кофрие, в эксклюзивном интервью сетевому изданию «Евро-Футбол.Ру» прокомментировал возможный переход клиента в «Клермон».

«Переход в «Клермон»?  Определённо это возможно, давайте чуть подождём. Сейчас мой клиент проходит медицинский осмотр, после можно будет что-то говорить», – заявил представитель игрока.

Напомним, что Кофрие присоединился к «Спартаку» прошлым летом из бельгийского «Сен-Труйдена». За 18 матчей в Российской премьер-лиге футболист отметился одной результативно передачей.

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Евро-Футбол.Ру,
Спартак Москва Клермон Максимилиано Кофрие Трансферы футбола - лето 2022
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КЛЕРМОН ТУЛУЗА
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