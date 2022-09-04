​Канчельскис: Фактор своего поля может помешать «Спартаку» в битве с «Зенитом»

Бывший игрок сборной России Андрей Канчельскис поделился своими ожиданиями от битвы между «Спартаком» и «Зенитом», которая пройдёт в воскресенье вечером.

Канчельскис считает, что «Спартак» и «Зенит» имеют одинаковые шансы на победу, хотя по силе состава питерцы превосходят соперника. Экс-футболист «Манчестер Юнайтед» отметил, что фактор своего поля может не помочь, а помешать команде Гильермо Абаскаля.

«Домашнее поле для «Спартака» может сыграть злую шутку. Болельщики будут гнать футболистов, из-за чего команда будет раскрываться. Этим может воспользоваться «Зенит» и хорошо сыграть в контратаках», - высказался Канчельскис, слова которого приводит sport24.

Матч на «Открытие Арене» между «Спартаком» и «Зенитом» начнётся в момент, когда стрелки часов в Москве будут показывать 20:00. Не пропустите текстовую трансляцию.