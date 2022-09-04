Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
500 $ Получить
100 $ Получить
Регистрация
Новости 99+ Онлайн Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

​Канчельскис: Фактор своего поля может помешать «Спартаку» в битве с «Зенитом»

 
04 Сентября 2022 • 14:30 Комментировать (1)
Спартак Москва
...
Зенит
1 3.85 X 3.80 2 1.90
Через 3 ч. 45 мин.

Бывший игрок сборной России Андрей Канчельскис поделился своими ожиданиями от битвы между «Спартаком» и «Зенитом», которая пройдёт в воскресенье вечером.

Канчельскис считает, что «Спартак» и «Зенит» имеют одинаковые шансы на победу, хотя по силе состава питерцы превосходят соперника. Экс-футболист «Манчестер Юнайтед» отметил, что фактор своего поля может не помочь, а помешать команде Гильермо Абаскаля.

«Домашнее поле для «Спартака» может сыграть злую шутку. Болельщики будут гнать футболистов, из-за чего команда будет раскрываться. Этим может воспользоваться «Зенит» и хорошо сыграть в контратаках», - высказался Канчельскис, слова которого приводит sport24.

Матч на «Открытие Арене» между «Спартаком» и «Зенитом» начнётся в момент, когда стрелки часов в Москве будут показывать 20:00. Не пропустите текстовую трансляцию.

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Спартак Москва Зенит Андрей Канчельскис
Добавьте Евро-Футбол в источники
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
500 $ Получить
100 $ Получить
Кто победит? Получи беспроигрышную ставку 2000 рублей!
СПАРТАК МОСКВА ЗЕНИТ
Читайте также на Евро-Футболе:
Комментарии (1)
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику. Спасибо.
AndrewS
04 Сентября 2022 в 14:37
Своё поле, не своё... В данном случае решающим может стать то, что мы пока так и не умеем играть не то что в оборонительный, но даже в рациональный футбол. Лихая атака - это хорошо, но оборона у нас пока на очень тонких ножках. "Зенит" на данный момент более сбалансирован, и по составу, и по командному взаимодействию. Но всё не безнадёжно. Экзамен для Абаскаля!
На Евро-Футболе:
Футбол онлайн
Сделать ставку
Идет 48 минута Крылья Советов 0:0 ЦСКА Москва 3.05 3.65 2.25
04.09  17:30 Локомотив Москва ... Ахмат 2.30 3.45 3.10
04.09  20:00 Спартак Москва ... Зенит 3.85 3.80 1.90
Все матчи
Новости
Сегодня, 04 Сентября
15:54 · Россия. Премьер-лига
​«Зенит» вошёл в список из 11 клубов Европы с наибольшим числом просмотров в TikTok
15:47 · ФНЛ-2. Группа 4
Сёмин попробовал себя в роли журналиста в перерыве матча Второй лиги видео
15:14 · Россия. Премьер-лига
​Андрей Мостовой: «Конечно, выиграть у «Спартака» все пять матчей можно»
14:58 · Россия. Премьер-лига
​Мостовой: «Дзюба молча вышел из чата – и всё»
14:58 · Россия. Премьер-лига
Осинькин оценил форму Пиняева и Зотова
14:53 · Россия. Премьер-лига
Федотов объяснил отсутствие Мухина и Облякова
14:48 · Россия. Премьер-лига
​В ЦСКА рассказали об игроках с проблемами со здоровьем
14:30 · Россия. Премьер-лига
​Канчельскис: Фактор своего поля может помешать «Спартаку» в битве с «Зенитом» 1
14:30 · Россия. Премьер-лига
«Крылья Советов» - ЦСКА: прямая трансляция, составы, онлайн - 0:0
14:19 · Россия. Премьер-лига
​Пиняев вернулся в заявку «Крыльев Советов», тренер высказался о его состоянии
14:17 · Россия. Премьер-лига
Стало известно, во сколько обошёлся «Ахмату» новобранец Камилов
13:59 · Россия. Премьер-лига
​Червиченко: «Скорее всего, «Зенит» обыграет «Спартак» минимально»
13:55 · Россия. Премьер-лига
Рианчо: «Спартак» и «Зенит» сейчас на одном уровне»
13:46 · Россия. Премьер-лига
​ЦСКА назвал состав на матч с «Крыльями Советов»
13:40 · Россия. Премьер-лига
Дуглас Сантос: «Не стал бы проводить параллели, какой «Зенит» лучше: с Дзюбой или без него»
Все новости
Рекомендуем