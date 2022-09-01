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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Семак оценил шансы Клаудиньо сыграть со «Спартаком»

 
01 Сентября 2022 • 09:29 Комментировать
Спартак Москва
...
Зенит
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04.09 20:00

Наставник петербургского «Зенита» Сергей Семак высказался относительно возможного участия бразильского полузащитника Клаудиньо в центральном поединке восьмого тура Российской премьер-лиги против столичного «Спартака».

«Надеюсь, что сыграет. Он два-три дня работает в общей группе. Завтра-послезавтра решим, насколько он готов. Такой вариант очень и очень реален», - передает слова специалиста инсайдер Гоша Чернов в своем телеграм-канале.

Поединок между московской и петербургской командами состоится в воскресенье, 4 сентября. Стартовый свисток прозвучит в 20:00 по московскому времени.

После семи проведенных туров чемпионата России «Спартак» занимает второе место, а «Зенит» располагается на первой позиции.

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Евро-Футбол.Ру,
Спартак Москва Зенит Сергей Семак Клаудиньо
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СПАРТАК МОСКВА ЗЕНИТ
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