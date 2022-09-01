Семак оценил шансы Клаудиньо сыграть со «Спартаком»

Наставник петербургского «Зенита» Сергей Семак высказался относительно возможного участия бразильского полузащитника Клаудиньо в центральном поединке восьмого тура Российской премьер-лиги против столичного «Спартака».

«Надеюсь, что сыграет. Он два-три дня работает в общей группе. Завтра-послезавтра решим, насколько он готов. Такой вариант очень и очень реален», - передает слова специалиста инсайдер Гоша Чернов в своем телеграм-канале.

Поединок между московской и петербургской командами состоится в воскресенье, 4 сентября. Стартовый свисток прозвучит в 20:00 по московскому времени.

После семи проведенных туров чемпионата России «Спартак» занимает второе место, а «Зенит» располагается на первой позиции.