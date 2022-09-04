Михаил Кержаков: «Мы не сняли вопрос о конкурентоспособности «Спартака»

Вратарь «Зенита» Михаил Кержаков дал комментарий после матча со «Спартаком» (2:1).

«Вся борьба ещё впереди. Мы не сняли вопрос о конкурентоспособности «Спартака». «Спартак» всегда будет конкурентом. Мы же не победили его с разгромным счётом. Могли? Но не победили же. Футбол не терпит сослагательного наклонения.

«Спартак» был очень заряжен. Ребята хотели взять реванш.

Кого я считаю конкурентом в борьбе за чемпионство? «Спартак» и ЦСКА.

Мы выглядим непобедимыми? Но мы же теряем очки. Причем в играх со многими командами», - передает слова Кержакова корреспондент «Евро-Футбол.Ру» Николай Алексеев.