Ловчев: «Зенит» не будет подстраиваться под «Спартак»

Центральным матчем восьмого тура российского чемпионата Премьер-лиги станет встреча «Спартака» и «Зенита» - двух команд, которые выглядят наиболее вероятными претендентами на чемпионский титул в начавшемся сезоне. Своими ожиданиями поделился известный эксперт Евгений Ловчев. Он считает, что «Зенит» не будет подстраиваться под соперника, а сыграет в свой футбол.

- «Зенит« точно не будет закрываться и подстраиваться под соперника. Сергей Семак понимает, что игроки у него сильнее, а настрой будет запредельный. В этом матче будет не игра тактик. Просто определится, кто сильнее на данный момент, - заявил Ловчев в эфире телеканала Матч ТВ.

Матч между «Спартаком» и «Зенитом» начнется в 20 часов по московскому времени, его онлайн-трансляция будет доступна на нашем сайте.