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Агент Мустафи прокомментировал возможный переход клиента в «Спартак» эксклюзив

 
30 Августа 2022 • 15:23 Комментировать
Спартак Москва
...
Зенит
1 3.30 X 3.80 2 2.05
04.09 20:00

Саша Хёрредер, агент защитника «Леванте» Шкодрана Мустафи, в эксклюзивной беседе с сетевым изданием «Евро-Футбол.Ру» прокомментировал возможный переход своего клиента в московский «Спартак».

«Нет, мы не получали никаких предложений от «Спартака» и вообще не говорили этим летом ни с кем из России», – сказал Хёрредер.

Ранее сообщалось, что «Спартак» проявляет интерес к бывшему защитнику «Арсенала» и «Валенсии». Напомним, что в 2014 году Мустафи стал чемпионам мира в составе сборной Германии. Ранее за «красно-белых» выступал бывший партнёр Шкодрана по «бундестим» Андреа Шюррле.

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Евро-Футбол.Ру,
Спартак Москва Леванте Шкодран Мустафи Трансферы футбола - лето 2022
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