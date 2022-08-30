Саша Хёрредер, агент защитника «Леванте» Шкодрана Мустафи, в эксклюзивной беседе с сетевым изданием «Евро-Футбол.Ру» прокомментировал возможный переход своего клиента в московский «Спартак».

«Нет, мы не получали никаких предложений от «Спартака» и вообще не говорили этим летом ни с кем из России», – сказал Хёрредер.

Ранее сообщалось, что «Спартак» проявляет интерес к бывшему защитнику «Арсенала» и «Валенсии». Напомним, что в 2014 году Мустафи стал чемпионам мира в составе сборной Германии. Ранее за «красно-белых» выступал бывший партнёр Шкодрана по «бундестим» Андреа Шюррле.