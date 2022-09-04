Быстров считает, что «Спартак» может обыграть «Зенит»

Центральным матчем восьмого тура российского чемпионата Премьер-лиги станет встреча «Спартака» и «Зенита» - двух команд, которые выглядят наиболее вероятными претендентами на чемпионский титул в начавшемся сезоне. Своими ожиданиями поделился Владимир Быстров - бывший полузащитник, который поиграл как в «Спартаке», так и в «Зените». Он считает, что красно-белые вполне могут нанести «Зениту» первое поражение в сезоне.

- У «Спартака» пришёл новый тренер, поставил другой совершенно футбол. Взяли смелого тренера, который пытается навязать свою игру, и те же самые футболисты начинают играть хорошо. То есть в таком футболе они смотрятся гораздо лучше, чем с предыдущими тренерами. Способен ли этот «Спартак» побить «Зенит»? Почему нет? «Зенит» тоже не в оптимальной форме, - цитирует Быстрова «РБ Спорт».

Матч между «Спартаком» и «Зенитом» начнется в 20 часов по московскому времени, его онлайн-трансляция будет доступна на нашем сайте.